Епанчинцев стал главным тренером «Амура»

Как ранее сообщал «СЭ», хоккейную команду «Амур» в новом сезоне возглавит Вадим Епанчинцев. Соглашение с главным тренером рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

Полный тренерский штаб Вадима Епанчинцева в «Амуре» будет объявлен позднее.

Предыдущее место работы 46-летнего специалиста — один из сильнейших клубов ВХЛ, «Югра» из Ханты-Мансийска. Под руководством Епанчинцева «мамонты» в нынешнем сезоне выиграли регулярный чемпионат, но уступили питерскому «Динамо» в 1/2 финала плей-офф.

Годом ранее «Югра» также стала лучшей командой в «гладком» чемпионате, после чего завоевала Кубок Петрова.

В сезоне-17/18 Епанчинцев возглавлял «Спартак» и впервые за семь сезонов вывел красно-белых в плей-офф Кубка Гагарина.