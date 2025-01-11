Епанчинцев — о поражении от минского «Динамо»: «Непростой выезд у «Сибири», семь игр на выезде»
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:3 ОТ).
«Непростой матч, непростой выезд у нас, семь игр на выезде. Ребята молодцы, что много не позволяли сопернику. Знали, что соперник здорово играет дома, в последних играх побеждал и лидеров нашего хоккея, на ходу команда. Думаю, это заработанное очко нам в копилочку. Да, в концовке основного времени могли выиграть, как мы, так и соперник. К сожалению, соперник использовал свой шанс и победил в овертайме.
Сложно играть столько на выезде, сложно. К сожалению, у нас большая ротация, травмы. Освежать не получалось состав в полной мере. Приходилось уделять больше нападению, где могли еще как-то меняться, а у защитников одни и те же играют, только одна позиция менялась», — приводит слова Епанчинцева официальный сайт КХЛ.
«Динамо» набрало 55 очков за 44 матча и поднялось на четвертое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 40 баллами после 42 игр идет восьмой на «Востоке». Команда потерпела третье поражение подряд.
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