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Сегодня, 03:12

Епанчинцев — о победе над «Салаватом»: «Ключевым моментом стала игра в неравных составах»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:1).

«Ключевым моментом матча стала игра в неравных составах. Мы здорово сыграли в меньшинстве и феноменально в большинстве. В третьем периоде при счете 3:1 здорово сыграли без шайбы в обороне, поймали соперника на контратаке и забили четвертый гол. Хорошая командная победа!

Ключевые роли — это не только большинство и меньшинство, мы еще и под шайбу много ложились, вратарь здорово играл. На каждом участке площадки помогали все без исключения. Я доволен всей командой! Готовимся дальше», — приводит слова Епанчинцева официальный сайт КХЛ.

«Сибирь» (39 очков) одержала пятую победу подряд и поднялась на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (56) остается лидером «Востока». У уфимцев прервалась серия из четырех побед кряду.

Вадим Епанчинцев
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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