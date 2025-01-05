Епанчинцев — о победе над «Салаватом»: «Ключевым моментом стала игра в неравных составах»
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:1).
«Ключевым моментом матча стала игра в неравных составах. Мы здорово сыграли в меньшинстве и феноменально в большинстве. В третьем периоде при счете 3:1 здорово сыграли без шайбы в обороне, поймали соперника на контратаке и забили четвертый гол. Хорошая командная победа!
Ключевые роли — это не только большинство и меньшинство, мы еще и под шайбу много ложились, вратарь здорово играл. На каждом участке площадки помогали все без исключения. Я доволен всей командой! Готовимся дальше», — приводит слова Епанчинцева официальный сайт КХЛ.
«Сибирь» (39 очков) одержала пятую победу подряд и поднялась на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (56) остается лидером «Востока». У уфимцев прервалась серия из четырех побед кряду.
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|21
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|9
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|41
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|37
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|38
|15
|23
|35
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|43
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|33
|23
|12
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|41
|9
|32
|23
|5.01
|14:00
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Трактор – Автомобилист
|- : -
|5.01
|14:30
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Барыс – Лада
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Сочи – Динамо М
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|17:00
|
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