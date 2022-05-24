Епанчинцев прокомментировал назначение на пост главного тренера «Амура»

Новый главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев прокомментировал свое назначение на эту должность.

Во вторник было объявлено, что Епанчинцев покинул «Югру» и возглавил «Амур». Соглашение тренера с хабаровской командой рассчитано на год.

«У нас сложились нормальные отношения с менеджером и директором клуба, да и с городом. Жалко расставаться, но таковы реалии жизни, — сказал Епанчинцев ТАСС. — Это можно расценивать как повышение, мы расстались без всяких обид и с пониманием. Спасибо Сергею Владимировичу Гусеву и Василию Александровичу Филипенко (генменеджер и директор «Югры» — прим. «СЭ»), которые с пониманием отнеслись к этому».

Епанчинцев возглавлял «Югру» с 2019 года и в 2021 году привел ее к победе в Кубке Петрова.