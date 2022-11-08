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Сегодня, 15:40

Епанчинцев — о победе над «Динамо»: «Сработали как единое целое»

Алина Савинова
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев поделился впечатлениями от победы команды над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

«Сработали как единое целое, даже когда второй вратарь вышел без разминки и помог команде победить. Все выполнили много черновой, неприятной работы. Провели хороший второй период, переломный, забили хорошие голы. В концовке пришлось тяжеловато, но наш вратарь справился», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Епанчинцева.

После этой игры «Амур» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 22 очками в 26 играх. «Динамо» идет четвертым на Западе, имея в активе 36 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/08/505132.html
Вадим Епанчинцев
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ХК Амур
ХК Динамо (Москва)
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