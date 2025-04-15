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15 апреля, 13:45

Епанчинцев — о Лайпсике: «Когда приехал, нарадоваться не могли»

Екатерина Василевич
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил игру легионеров клуба.

— Приходилось ли воспитывать легионеров?

— Если вспомнить, Тэйлор Бек пропускал из-за ротации. Мы видели, что это наши лидеры. В плей-офф отлично сыграли, тот же Бек был одним из лучших. Мы надеялись на профессионализм. Где-то не хватило: Мерфи сыграл не так результативно, как регулярный чемпионат, но мы прекрасно понимали, какие проблемы у него в сезоне возникали. Может быть, психологически где-то просел. Мы нашли ту серединку с легионерами, и в плей-офф они это показали

— Оцените игру Лайпсика в конце сезона.

— Когда приехал, нарадоваться не могли. Семь игр — восемь очков, кажется. Потом настал тяжелый момент для него. Он не показывал ту игру, на которую мы надеялись, когда он приехал, не будем скрывать. Когда человек меняет команду, на эмоциях он хочет проявить себя. Где-то успокоенность появилась, где-то другие факторы повлияли. Большего ждали от него в концовке и плей-офф», — сказал Епанчинцев на итоговой пресс-конференции.

КХЛ
ХК Сибирь
Вадим Епанчинцев
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2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
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6 Авангард 68 41 27 87
7 Сибирь 68 29 39 69
8 Адмирал 68 28 40 69
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10 Лада 68 22 46 54
11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
1 - 2
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2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
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4. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Ак Барс
0 - 0
1 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
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Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
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1 - 4
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5. Локомотив - Авангард
0 - 0
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Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Спартак
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4 - 5
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4 - 2
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0 - 0
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0 - 0
1 - 2
1/8 финала
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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1. Сал. Юлаев - Сибирь
7 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
8 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
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7. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
4 - 3
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
3. Торпедо - Локомотив
2 - 4
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1 - 2
4 - 0
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
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4 - 5
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4 - 3
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Спартак - Северсталь
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Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
4 - 2
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Металлург Мг - Авангард
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2 - 4
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2 - 3
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