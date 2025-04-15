Епанчинцев — о Лайпсике: «Когда приехал, нарадоваться не могли»
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил игру легионеров клуба.
— Приходилось ли воспитывать легионеров?
— Если вспомнить, Тэйлор Бек пропускал из-за ротации. Мы видели, что это наши лидеры. В плей-офф отлично сыграли, тот же Бек был одним из лучших. Мы надеялись на профессионализм. Где-то не хватило: Мерфи сыграл не так результативно, как регулярный чемпионат, но мы прекрасно понимали, какие проблемы у него в сезоне возникали. Может быть, психологически где-то просел. Мы нашли ту серединку с легионерами, и в плей-офф они это показали
— Оцените игру Лайпсика в конце сезона.
— Когда приехал, нарадоваться не могли. Семь игр — восемь очков, кажется. Потом настал тяжелый момент для него. Он не показывал ту игру, на которую мы надеялись, когда он приехал, не будем скрывать. Когда человек меняет команду, на эмоциях он хочет проявить себя. Где-то успокоенность появилась, где-то другие факторы повлияли. Большего ждали от него в концовке и плей-офф», — сказал Епанчинцев на итоговой пресс-конференции.
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|50
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|54
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|
Локомотив - Торпедо
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|
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|
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|
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|17.04
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Спартак – Сал. Юлаев
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