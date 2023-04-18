Епанчинцев объявил об уходе с поста главного тренера «Амура»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев покинет свой пост. Контракт тренера с хабаровским клубом истекает 30 апреля.

«В «Амуре» я не останусь», — приводит слова Епанчинцева ТАСС.

Епанчинцев возглавил «Амур» перед нынешним сезоном. Под руководством 47-летнего специалиста клуб не сумел выйти в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.