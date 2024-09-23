Деанджело — о подписании контракта со СКА: «Кузнецов повлиял на мой переход, у нас много общего»

Защитник Тони Деанджело, выступавший в НХЛ за «Рейнджерс», «Каролину», «Аризону» и «Филадельфию», прокомментировал свой переход в СКА.

«Летом еще общался с клубами НХЛ. Тогда по этическим соображениям не мог комментировать интерес к себе со стороны СКА. Евгений Кузнецов повлиял на мой переход. Мы общаемся с ним. У нас много общего», — сказал Деанджело.

28-летний игрок в минувшем сезоне выступал за «Каролину». Всего за карьеру в НХЛ он провел 397 матчей и набрал 223 (49+174) очка.