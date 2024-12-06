Деанджело: «При счете 2:2 игра могла качнуться в любую сторону»

Защитник СКА Энтони Деанджело прокомментировал поражение от московского «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Не самая лучшая игра для нас. При счете 2:2 игра могла качнуться в любую сторону. Надеюсь, в следующий раз сложится в нашу пользу, как мы хотим, и мы выйдем на первое место. Я не играл из-за травмы. Не буду уточнять ее характер. Было повреждение нижней части тела», — цитирует пресс-служба лиги Деанджело.

«Динамо» набрало 45 очков в 34 матчах и занимает 3-е место в таблице Западной конференции. СКА с 42 очками в 33 играх — на четвертой строчке.