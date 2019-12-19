Энрот договорился о 3-летнем контракте с «Эребру»

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот планирует перейти в шведский «Эребру», с которым договорился о 3-летнем контракте. Но прежде минский клуб должен расторгнуть с ним соглашение, иначе Энроту придется выплатить компенсацию, чтобы покинуть «Динамо».

В текущем сезоне 31-летний швед одержал 8 побед в 30 матчах, пропуская по 3,21 гола и отражая 89,1 процента бросков. Он был выбран болельщиками на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2020.