Эндрю Кейлофф: "Одиньш хорошо выполнил свою работу, надеюсь, с ним все хорошо"

Нападающий "Торпедо" Эндрю Кейлоф выразил надежду, что с судьей Эдуардом Одиньшем​, получившим перелом голени в первом периоде матча с "Витязем" (6:0).

– Не думаю, что главная причина нашей победы кроется только лишь в хорошей реализации. "Торпедо" хорошо сконцентрировалось на игре. Не уверен, что травма рефери в первом периоде как-то повлияла на исход встречи. Он хорошо выполнил свою работу. Вообще, сегодня мы сыграли хороший матч, наше большинство сработало как надо. Это не первый случай в моей карьере, когда судья получил травму по ходу игры. Я уже не помню, был ли это главный судья или рефери, но там не было ничего ужасного. Каждый в игре может получить травму. Надеюсь, что с Одиньшем все хорошо. Что я говорил Ортио после матча? Мы играли с ним вместе два года назад в Швеции в одной команде, мы – хорошие друзья. Ортио – хороший вратарь и классный человек. Нам удалось перекинуться парой слов до и после игры. (Владислав Уткин)

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