Эндрю Кейлоф покинул минское "Динамо"

Нападающий Эндрю Кейлоф покидает минское "Динамо". 28-летний канадец получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт минчан.

Права на Кейлофа достались "Динамо" в августе этого года в результате обмена с "Торпедо", когда состав нижегородского клуба пополнил нападающий Куинтон Хауден.

"Права на Эндрю Кейлофа больше не принадлежат "Динамо". Клуб уступил эти права за денежную компенсацию", – говорится в сообщении.

Кейлоф провел в прошедшем регулярном чемпионате 58 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 19 голевых передач. В плей-офф на счету 2 (0+2) очка в 7 матчах.