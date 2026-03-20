Энас повторил рекорд Гусева по очкам за один регулярный чемпионат КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас повторил рекорд КХЛ по очкам за один регулярный чемпионат.

32-летний американец оформил дубль в матче против «Автомобилиста» в FONBET чемпионате КХЛ, который проходит в эти минуты.

Теперь в активе Энаса 89 (32+57) очков в этой регулярке. Матч с «Автомобилистом» — последний для минчан перед плей-офф.

Ранее рекордсменом единолично был нападающий московского «Динамо» Никита Гусев, который набрал 89 очков в составе бело-голубых в сезоне-2023/2024.

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