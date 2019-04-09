Эмоции игроков ЦСКА на последних секундах матча против СКА. Видео

Официальный Твиттер ЦСКА опубликовал видео с эмоциями игроков и тренерского штаба на скамейке запасных в концовке седьмого матча финальной серии Западной конференции против СКА (3:1).
В финале Кубка Гагарина ЦСКА встретится с "Авангардом". Первая встреча пройдет в субботу, 13 апреля в Москве.
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
Давайте еще раз переживем последние секунды матча вместе с командой! 🔴🔵 pic.twitter.com/6wqsYiP9rf– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 9 апреля 2019 г.
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