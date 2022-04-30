Эмоции хоккеистов ЦСКА после победы в финале Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл «Металлург» в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и завоевал главный трофей турнира — Кубок Гагарина.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 в пользу армейцев. Столичный клуб выиграл серию со счетом 4-3.

После первых эмоций хоккеисты ЦСКА поблагодарили соперника за упорный матч.

Затем игроки «Металлурга» получили свои серебряные медали.

После золотые медали были отданы игрокам ЦСКА.