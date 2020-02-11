Эмиль Гарипов: «Ждал матча с «Ак Барсом». Думал и представлял, как это будет»

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов прокомментировал домашнюю победу над «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ (2:1 Б). Напомним, Гарипов перешел в текущем сезоне в «Авангард» из «Ак Барса», воспитанником которого является.

— Игра была уровня плей-офф. В первом периоде у «Ак Барса» было побольше моментов. Я очень сильно готовился к этому матчу, — сказал Гарипов. — Ждал его с того момента, как ушел из «Ак Барса». Представлял, ждал, думал, как это будет...Ребята здорово сыграли в обороне, и мы победили. Ожидания в целом оправдались, хотя хотелось, конечно, победить в основное время. Но Галиев хорошо забил. У него очень сильный бросок.

— Вас не пытались подначивать?

— А смысл? Я же не обращаю внимания на разговоры, в играх ухожу в себя.

— Сэйв на Зарипове приободрил?

— Когда отбиваешь такие броски — это придает тебе уверенности, ты чувствуешь лучше игру.

— Что думали перед буллитами?

— У меня никогда не шли буллиты, решил, что надо заканчивать традицию — проигрывать по буллитам. Вообще, у «Ак Барса» сегодня послематчевые броски исполняли те, с кем я либо не играл, либо играл мало.

— Будет ли новая встреча в плей-офф?

— До нее еще нужно дойти. (Игорь Еронко)