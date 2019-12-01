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Эмиль Гарипов стал игроком «Авангарда»

17:20
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«Авангард» подписал контракт на один год с голкипером Эмилем Гариповым, сообщает пресс-служба омичей. Ранее 28-летний вратарь выступал за «Ак Барс».

В «Авангарде» Гарипов будет выступать под 43 номером.

Гарипов является обладатель Кубка Гагарина 2018 года. Хоккеист провел в КХЛ 252 матча и одержал 141 победу при проценте отраженных бросков 93,3. Коэффициент надежности — 1,89. Сыграл 21 матч на «ноль».

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Дополнительная информация

https://www.hawk.ru/news/37105/

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