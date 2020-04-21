Эмиль Гарипов: «Конкретно пять-шесть клубов НХЛ интересовались мной»

Голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов, который недавно продлил контракт с клубом, вспомнил, как уходил из «Ак Барса» и рассказал, как мог уехать в НХЛ.

— Были варианты обмена или сразу решили расторгнуть контракт?

— Сразу решили расторгнуть контракт, — цитирует Гарипова «Бизнес Online».

— Правда, что перед уходом была встреча с президентом «Ак Барса» Наилем Магановым, который поблагодарил вас за все?

— Да. Но я тоже поблагодарил Наиля Ульфатовича за все, что он сделал для меня. Я в конце разговора сказал ему, что моя окончательная цель — вернуться когда-нибудь в «Ак Барс». К таким людям у меня нет и не может быть претензий. Я вижу, как они старались для нашей команды — делали все, чтобы мы ни в чем не нуждались. Маганов для меня — руководитель, который близок к идеалу.

— Не было мыслей поехать в НХЛ? Потому что два года назад ходили разговоры, что у вас есть несколько предложений за океаном.

— Надо было ехать тогда, два года назад. Сейчас об этом не жалею, потому что все сделано. Нет смысла что-то вспоминать.

— А были реальные переговоры с кем-то?

— Были. Конкретно пять-шесть клубов НХЛ интересовались мной, но все предлагали двухсторонний контракт.

— Если следующий сезон отыграете хорошо и вас снова позовут в НХЛ. Что ответите?

— Конечно, можно будет поехать. Но самое главное ведь отыграть хорошо сезон, нужно об этом думать.