Эмиль Галимов: «Проблем с акклиматизацией быть не должно»
Нападающий Эмиль Галимов поделился эмоциями после подписания контракт со СКА. Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2022 года.
— Приятно перейти в клуб с такими традициями. Цели у петербургской команды всегда самые высокие, хочется стать частью этой системы и вместе добиваться результатов, — цитирует Галимова официальный сайт СКА.
— Знакомы ли с кем-то из игроков СКА? Есть ли друзья в новом коллективе?
— Да, многих игроков знаю. С Серегой Плотниковым мы долгое время играли в Ярославле. Знаком с Наилем Якуповым, мы играли с ним все детство, живем в одном доме с его родителями. Богдан Якимов тоже из Нижнекамска, мы вместе играли два года. Думаю, проблем с акклиматизацией быть не должно.
— В «Ак Барс» из СКА по ходу сезона ушло несколько игроков. Разговаривали о Петербурге с Тихоновым, Рукавишниковым или Ли?
— Да, мы много общались, они рассказывали, что Петербург — классный город, что в клубе созданы все условия для того, чтобы решать серьезные задачи. Еще они и тот же Якупов делали акцент на то, что даже в НХЛ не везде есть такие условия — база, академия, все быстро развивается. Жду нового сезона, чтобы прочувствовать это на себе, чтобы выходить, играть и побеждать уже в составе СКА.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/emil-galimov-khochu-stat-chast-iu-sistiemy-ska-i-vmiestie-s-niei-dobivat-sia-riezul-tatov/