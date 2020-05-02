Эмиль Галимов: «Проблем с акклиматизацией быть не должно»

Нападающий Эмиль Галимов поделился эмоциями после подписания контракт со СКА. Соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2022 года.

— Приятно перейти в клуб с такими традициями. Цели у петербургской команды всегда самые высокие, хочется стать частью этой системы и вместе добиваться результатов, — цитирует Галимова официальный сайт СКА.

— Знакомы ли с кем-то из игроков СКА? Есть ли друзья в новом коллективе?

— Да, многих игроков знаю. С Серегой Плотниковым мы долгое время играли в Ярославле. Знаком с Наилем Якуповым, мы играли с ним все детство, живем в одном доме с его родителями. Богдан Якимов тоже из Нижнекамска, мы вместе играли два года. Думаю, проблем с акклиматизацией быть не должно.

— В «Ак Барс» из СКА по ходу сезона ушло несколько игроков. Разговаривали о Петербурге с Тихоновым, Рукавишниковым или Ли?

— Да, мы много общались, они рассказывали, что Петербург — классный город, что в клубе созданы все условия для того, чтобы решать серьезные задачи. Еще они и тот же Якупов делали акцент на то, что даже в НХЛ не везде есть такие условия — база, академия, все быстро развивается. Жду нового сезона, чтобы прочувствовать это на себе, чтобы выходить, играть и побеждать уже в составе СКА.