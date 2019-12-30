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Емелин получил травму в матче с «Трактором»

17:40
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Защитник «Авангарда» Алексей Емелин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

Алексей Емелин влетел в наши ворота — и с помощью врача покинул площадку и отправился в раздевалку, — говорится в сообщении в Twitter омичей.

33-летний защитник в нынешнем регулярном чемпионате провел только 9 матчей.

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