Емелин получил травму в матче с «Трактором»

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора».

— Алексей Емелин влетел в наши ворота — и с помощью врача покинул площадку и отправился в раздевалку, — говорится в сообщении в Twitter омичей.

Алексей Емелин влетел в наши ворота — и с помощью врача покинул площадку и отправился в раздевалку. Здоровья желаем капитану, надеемся, обойдётся без травмы! ?? pic.twitter.com/x6tVtPfIt5 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 30, 2019

33-летний защитник в нынешнем регулярном чемпионате провел только 9 матчей.