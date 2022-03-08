Емелин: «Если бы мне сказали, что будем вести в серии 3-1, я бы сильно удивился»

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Игра была ожидаемо тяжелой, мы хотели завершить серию, они хотели ее продолжить. Было видно, что усилился градус напряжения, обе команды играли от ножа, было очень много стычек. В овертайме пропустили атаку, которая завершилась броском и закончила матч. В домашних матчах мы действовали не так агрессивно, вследствие чего соперник нас перебросал. Большинство — скрытый резерв, надо решать такие моменты, в плей-офф очень важна игра в неравных составах. Надо добавлять в этом компоненте. С отъездом Покки и Каски нагрузку распределили на всех защитников, не скажу, что очень большая разница.

Перед овертаймом готовились к продолжению матча. Понимали, что одним броском можем его завершить, поэтому говорили, что нужно больше бросать, идти на ворота и попытаться забить. Если бы мне сказали, что будем вести в серии 3-1, я бы сильно удивился, но серия показывает, что пока результат в нашу пользу», — преводит слова Емелина официальный сайт КХЛ.