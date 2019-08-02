Емелин будет капитаном "Авангарда" в новом сезоне

Сегодня в Сочи председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов, президент клуба Максим Сушинский и главный тренер Боб Хартли вручили игрокам команды свитеры с нашивками капитана и ассистентов.
Капитаном "Авангарда" в сезоне-2019/20 будет защитник Алексей Емелин.
Нападающие Сергей Широков, Денис Зернов, Тэйлор Бек и защитник Коди Франсон будут его ассистентами, информирует пресс-служба омской команды.
На сезон 2019/20 капитаном выбран Алексей Емелин, ассистентами — Коди Франсон, Денис Зернов, Сергей Широков и Тэйлор Бек 🤘🏻 Желаем удачи в сезоне и ждём побед! pic.twitter.com/pQY0v6khym— ХК Авангард (@hcavangardomsk) August 2, 2019
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