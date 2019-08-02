Емелин будет капитаном "Авангарда" в новом сезоне

Сегодня в Сочи председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов, президент клуба Максим Сушинский и главный тренер Боб Хартли вручили игрокам команды свитеры с нашивками капитана и ассистентов.

Капитаном "Авангарда" в сезоне-2019/20 будет защитник Алексей Емелин.

Нападающие Сергей Широков, Денис Зернов, Тэйлор Бек и защитник Коди Франсон будут его ассистентами, информирует пресс-служба омской команды.