Емец рассказал, как «Адмирал» забросил третью шайбу «Торпедо»

Нападающий «Адмирала» Иван Емец прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Быстрый пропущенный гол получился своеобразным нокдауном, который нас разбудил. После этого мы завелись и начали работать. У меня пока не очень получается набирать очки в «Адмирале», но есть и положительные вещи. Стараюсь помогать команде, не отбывать номер на льду. Уверен, что если усердно работать, то голы и передачи придут. Не скажу, что был полноценный подарок, когда мы забивали третий гол. Я побежал на соперника и навязал борьбу, может быть, это заставило его ошибиться», — цитирует пресс-служба лиги Емеца.

«Торпедо» с 82 очками занимают 4-е место в Западной коференции. «Адмирал» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 69 очков.