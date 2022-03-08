Туктамышева выступила с прокатом перед матчем плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила перед четвертым матчем серии первого раунда плей-офф КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» (2:3 ОТ).

Спортсменка вышла на лед «Арены Балашиха» с показательным номером перед началом встречи.

Благодаря победе над «Авангардом» «Ак Барс» сократил отставание в серии, счет — 3-1 в пользу омичей. Пятый матч состоится 10 марта в Казани.