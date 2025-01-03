Елесин: «Почерпнул принципы правильного питания у Сона из «Тоттенхэма»

Капитан «Локомотива» Александр Елесин рассказал о том, у кого подглядел принципы правильного питания.

«В день игры ем поменьше клетчатки, побольше углеводов, а остальное то же самое. Мне нравится есть на завтрак яичницу. С утра отдаю предпочтение более быстрым углеводам: это может быть хлеб или круассан. Получается, у меня три яйца, кусочек сыра, хлеба, авокадо. Для меня это суперзавтрак. Недавно смотрел, какая рутина у Сона из «Тоттенхэма». Это интересно, можно что-то для себя почерпнуть. Если игра ранняя, то могу на завтрак съесть овсянку с джемом. Не понимаю, когда говорят, что нельзя есть то или это. Хоккеисту надо набрать в среднем 4000 ккал в сутки. Как ты их наберешь гречкой и грудкой? Это невозможно. С утра у меня всегда кофе», — приводит слова Елесина «ВсеПроСпорт».

В этом сезоне на счету 28-летнего защитника 5 (1+4) очков в 41 матч с показателем полезности «+23».