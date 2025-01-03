Елесин назвал свои любимые предыгровые блюда
Игрок «Локомотива» Александр Елесин рассказал о своем питании до матчей.
«На предыгровой обед я привык есть макароны. Я договорился, чтобы у нас в Ярославле делали пасту с высоким содержанием клетчатки, из твердых сортов пшеницы, они чуть темнее обычных. На каждые 10 грамм углеводов нужен 1 грамм клетчатки, тогда это будет цельное зерно. Как раз в такой пасте будет 70 грамм углеводов и 6-7 грамм клетчатки. Порция макарон у меня нормальная. Овощей перед игрой ем немного. Как правило, это салат «Цезарь». Соуса добавлю чуть-чуть или вообще без него. Суп раньше ел, но сейчас отошел от этого. И курица на гриле. Сверху томатная паста, оливковое масло и табаско. Я всегда добавляю табаско. До 20 лет вообще острую пищу не ел, а потом мне стало нравится», — приводит слова Елесина «ВсеПроСпорт».
В этом сезоне 28-летнего защитник сыграл 41 матч, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+23».
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|49
|7
|Динамо М
|40
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|39
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|И
|В
|П
|О
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|12
|56
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|25
|16
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|3
|Ак Барс
|38
|24
|14
|50
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
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|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|27
|37
|10
|Лада
|37
|15
|22
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|40
|8
|32
|21
|3.01
|14:00
|
Трактор – Амур
|- : -
|3.01
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|3.01
|17:00
|
Ак Барс – Лада
|- : -
|3.01
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|3.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Витязь
|- : -