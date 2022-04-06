Вайсфельд прокомментировал противостояние «Металлурга» и «Трактора»

Эксперт Леонид Вайсфельд высказался о противостоянии финала Восточной конференции между «Металлургом» и «Трактором».

«Слышал мнения после первой встречи, что «Магнитка» выиграет серию в одну калитку, но это же полная глупость, потому что команды примерно одного уровня. Да, у них совершенно разные системы игры, но предположить сейчас, как все закончится и сколько для этого понадобится игр — совершенно невозможно. Слишком много факторов, от которых все зависит. Например, сыграют ли у «Трактора» Седлак и Пулккинен, как обстоят дела с травмированными у «Магнитки»? Но ключевой фактор, на мой взгляд, в каком состоянии будет голкипер магнитогорцев Василий Кошечкин. С чем связана его нестабильная игра в плей-офф? Мне кажется, с возрастом. Возможно, он просто не успевает восстанавливаться», — цитирует Вайсфельда Betonmobile.ru.

Счет в серии между «Магниткой» и «Трактором» стал ничейным 1-1. Следующая встреча команд пройдет 7 апреля в Челябинске.