Экс-защитник «Витязя»: «В России отдыхали шикарно»

Бывший защитник «Витязя» Брайан Берард рассказал об опыте выступления в КХЛ.

— В России было классно. И я бы вернулся туда еще, если бы не старые самолеты, — приводит слова Берарда Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. — К сожалению, потом случилась эта страшная история с «Локомотивом».

Я играл в Чехове за «Витязь», клуб малыша Николая. Кажется, он сейчас в тюрьме. Он был русским мафиози. Блин, в Чехове было круто. Мы отлично проводили время с Крисом Саймоном. Мой первый день в России: я прилетел в три утра, пил всю ночь, устал, лег спать. Только задремал — звонок в дверь. Смотрю — там мой агент. Говорю ему, давай не сегодня, надо поспать. Он мне: «У тебя нет выбора. Открывай дверь». Открываю — там два бугая и Николай. Он говорит: «Велкам ту Раша».

Мы отдыхали шикарно. Мы с Крисом шли на ужин по приглашению Николая, ели, я выпивал, а потом охранники открывали двери, и в комнату заходили 10-15 красивых девушек. Крис был авторитетнее, и он выбирал первым, а потом уже я. Каждую ночь — все бесплатно. Не платил ни за что. Это был первый год в КХЛ.

Мы частенько ездили в Москву — от Чехова совсем недалеко. Там здорово веселились. Но если у меня было два выходных, я ближайшим рейсом летел до Нью-Йорка и проводил время там. Клуб оплачивал мне билет первым классом, так что жаловаться было не на что. Почему я не хотел остаться? Павлинов хотел, чтобы я и дальше играл за «Витязь», но я поговорил с Александром Могильным из «Амура», мне было интересно посмотреть другой город. И все было хорошо, мы договорились, но я не прошел медосмотр в Хабаровске. Короче, мне сказали, что я был недостаточно здоров, что в общем полная фигня.

Кстати, это хорошая лига с большим количеством техничных игроков. Криса Саймона постоянно задирали в матчах «Витязя», и он дрался почти в каждой игре, уничтожая кого-нибудь из соперников. А я был на площадке вместе с ним, поэтому мне тоже доставалось. Людей готовили к тому, чтобы бить Саймона, а на пути попадался я.

В «Витязе» мне задолжали немного денег, так как мы не попали в плей-офф, и когда я узнал, что ничего не получу, то сел на самолет и улетел. Некоторые города в КХЛ просто невероятные. Например, Рига. Потрясающие девочки. У нас в Риге была игра днем, а потом я пошел в казино и провел там всю ночь.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков