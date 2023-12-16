Экс-защитник «Спартака» Алексей Макаров скончался на 83-м году жизни

Скончался бывший защитник «Спартака» Алексей Макаров в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба клуба.

Макаров выступал за московский клуб с 1960 по 1972 год. В составе красно-белых он трижды становился чемпионом СССР — в 1962, 1967 и 1969 году. На его счету также победы в Кубке СССР — в 1970-м и 1971-м.

В 1968 году Макаров выиграл Универсиаду в составе сборной СССР и был признан лучшим защитником турнира.

После завершения игровой карьеры он работал тренером. В 1973-1974 годах он возглавлял «Станкостроитель» из Рязани.