Покровский: «Самоотдача минского «Динамо» перекрывает мастерство игроков СКА»

Экс-защитник СКА Валерий Покровский поделился мнением о том, чего не хватает его бывшей команде, чтобы уверенно победить в противостоянии с минским «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Чего не хватает армейцам? Везения им не хватает, как это ни банально. Они переигрывают «Динамо», действуют собранно. Но у соперника большая самоотдача и характер. Получается, эти качества перекрывают мастерство игроков СКА. Если армейцы добавят воли, злости, включат другую передачу, то смогут подтвердить свой класс. Сейчас это не всегда получается», — приводит слова Покровского «РБ Спорт».

После четырех матчей счет в серии равный (2-2). Пятая игра пройдет в Санкт-Петербурге в четверг, 9 марта. Встреча стартует в 19:30 по московскому времени.