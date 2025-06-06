Экс-защитник «Автомобилиста» Блэкер подписал контракт с «Авангардом»

Бывший защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер стал игроком «Авангарда», сообщает пресс-служба омского клуба.

Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано на два сезона — до 2027 года.

Последние 4 сезона Блэкер провел в «Автомобилисте». В сезоне-2024/25 он набрал 18 (3+15) очков в FONBET Чемпионате КХЛ. Также защитник выступал за «Куньлунь» и «Барыс».