Экс-защитник «Авангарда» Даррен Диц стал игроком «Автомобилиста»
Бывший защитник «Авангарда» Даррен Диц подписал контракт с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.
Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.
22 ноября о расторжении контракта с Дицем объявил «Авангард», за который канадец выступал с мая 2024 года. В этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ он провел за омичей 18 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
До этого Диц также играл в КХЛ за ЦСКА и «Барыс».
Источник: ХК «Автомобилист»
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