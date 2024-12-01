Экс-защитник «Авангарда» Даррен Диц стал игроком «Автомобилиста»

Бывший защитник «Авангарда» Даррен Диц подписал контракт с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба екатеринбуржцев.

Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца текущего сезона.

22 ноября о расторжении контракта с Дицем объявил «Авангард», за который канадец выступал с мая 2024 года. В этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ он провел за омичей 18 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

До этого Диц также играл в КХЛ за ЦСКА и «Барыс».