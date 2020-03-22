Экс-врач «Витязя»: «Ни у одного врача КХЛ нет морфия»

Экс-врач «Витязя» Олег Бубырь в интервью «СЭ» ответил на критику бывшего нападающего команды Джошуа Хеннесси, который в эфире подкаста Spittin Chiсlets раскритиковал медицинскую службу клуба.

— Начнем с морфия. Допускаю, что возможны неточности в переводе и речь шла об обычном обезболивающем, — отметил Бубырь. — Ни у одного врача в КХЛ нет лицензии на работу с такими препаратами. Какой смысл рисковать, возить с собой и применять запрещенные лекарства? Бред. Да и какая польза на льду от игрока под морфином?

Что касается рентгена, то Хеннесси получил шайбой в голень во время игры в Подольске и вместе с другим врачом команды отправился в травматологический центр, где ему сделали снимок хорошего качества. Ничего криминального обнаружено не было. Мы потом показывали снимки разным специалистам, даже зацепиться было не за что. Да, говорил, что нога у него болит. Мы дали ему паузу, активно восстанавливали.

Надо еще сказать, что тогда «Витязь» тренировал Юрий Леонов. С ним самим в бытность игроком случилась одна история в Швейцарии, где он выступал за «Амбри-Пиотту». Швейцарский доктор просто снял ему гипс со сломанной лодыжки и замотал ногу тейпом. Леонову пришлось вернуться на лед, не пропустив ни одного матча! Естественно, его ситуация с Хеннесси заводила. Раз нет перелома, то тот должен играть. (Михаил Зислис)

Полностью интервью Бубыря