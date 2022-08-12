Экс-ведущая «Авангарда» рассказала, что сталкивалась с рукоприкладством со стороны жен хоккеистов
Бывшая ведущая «Авангарда» Зухра Уразбахтина призналась, что сталкивалась с рукоприкладством со стороны жен хоккеистов.
Подписчики в социальных сетях поинтересовались у Зухры, тяжело ли ей было работать с женами хоккеистов.
«Разные все. Большинство я не знаю, не знакома. Сталкивалась с клеветой и даже рукоприкладством с их стороны. Но потом кто-то извинялся, кто-то заказные статьи отправлял. Всех знаю в лицо и верю в бумеранг. А потом наблюдаю за этим бумерангом.
Зачастую это жены, чьих мужей не знаю лично. Кто работает, у кого есть своя жизнь, своя семья (дети, быт), такой херней страдать не будут. Есть и адекватные. Я с кем-то дружу, а большинство, повторюсь, не знаю. У меня нет цели знакомиться и войти в круг доверия. У меня свои друзья есть», — написала Зухра.
9 августа ведущая YouTube-канала «Авангарда» Зухра Уразбахтина объявила об уходе из омского клуба.
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