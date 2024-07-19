Воробьев — о новичке «Барыса» Волосенкове: «Он не уровень КХЛ»
Тренер «Химика» Павел Воробьев заявил, что подписавший контракт с «Барысом» защитник Никита Волосенков не играет на уровне КХЛ.
«Поработал я с ним сезон, был он у нас в прошлом сезоне. В принципе — неплохой защитник, но понятно, что это не уровень КХЛ. Считаю, что он не готов к уровню КХЛ. Его уровень — чемпионат Казахстана, Высшая лига. При должном отношении, при доверии тренера, он, в принципе, может играть. А так, нет, это не кахээловский уровень. По всем параметрам: ни физически, ни ментально, не готов играть на уровне КХЛ», — цитирует Legalbet.kz Воробьева.
В сезоне-2023/24 Волосенков играл за клуб ВХЛ «Рязань-ВДВ», в котором работал Воробьев. До этого хоккеист выступал за «Тамбов», «Алтай», «Номад» и АКМ.
Источник: Legalbet
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