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Экс-тренер «Спартака» рассказал подробности ограбления в ночном клубе

14:42
Владимир Федосов. Фото ХК «Спартак»
Владимир Федосов. Фото ХК «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» и СКА Владимир Федосов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о своем ограблении в ночном клубе.

Вечером 16 апреля 52-летний экс-помощник Олега Знарка отправился в ночной клуб, где познакомился с двумя парнями, которые впоследствии сняли с него часы. Полиция уже отсмотрела камеры и установила приметы подозреваемых.

«У меня просто сняли часы. Примерно за 800 тысяч рублей, да. Полиция разбирается, дело заведено. Преступников нашли, часы пока нет. Надеюсь, что и часы скоро найдут. Со всеми такое может случиться, прорвемся», — сказал Федосов «СЭ».

(Владимир Пушкарев)

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