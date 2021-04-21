Экс-тренер «Спартака» рассказал подробности ограбления в ночном клубе
14:42
Бывший тренер «Спартака» и СКА Владимир Федосов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о своем ограблении в ночном клубе.
Вечером 16 апреля 52-летний экс-помощник Олега Знарка отправился в ночной клуб, где познакомился с двумя парнями, которые впоследствии сняли с него часы. Полиция уже отсмотрела камеры и установила приметы подозреваемых.
«У меня просто сняли часы. Примерно за 800 тысяч рублей, да. Полиция разбирается, дело заведено. Преступников нашли, часы пока нет. Надеюсь, что и часы скоро найдут. Со всеми такое может случиться, прорвемся», — сказал Федосов «СЭ».
(Владимир Пушкарев)
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