Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:32

Плющев назвал фаворита матча между ЦСКА и «Динамо» в КХЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем дерби в регулярном сезоне КХЛ между ЦСКА и «Динамо».

«Встречи ЦСКА и «Динамо» всегда носят принципиальный характер. Это две топовые столичные команды со своими болельщиками и историей. Естественно, у ЦСКА есть большое желание взять реванш.

Я бы не отдавал предпочтение ни той, ни другой команде. Сказал бы, что шансы 50 на 50. Команды близко друг от друга идут, и, будем говорить, не феерят. Все будет зависеть от того, как будет выстроена игра, от выбора вратарей. Игра будет действительно упорной и непростой", — цитирует Плющева Sport24.

Матч состоится 3 января. Начало — в 18.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-01-03-vladimir-plyushchev-otvetil-kto-pobedit-v-derbi-tsska-dinamo-v-kkhl
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Плющев
0
Читайте также
Главные мемы года: жест немцев на ЧМ, брошенный кот и Месси в образе Гарри Поттера
Российские звездочки потеряли шанс войти в историю. Чего мы лишились без МЧМ?
В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины
ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации «Иностранного легиона»
В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ
Президент UFC подрался со своей женой в ночном клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Автомобилист» — «Авангард», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 3 января
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 46 35 11 74
2 Локомотив 46 29 17 65
3 ЦСКА 44 28 16 61
4 Торпедо 45 28 17 59
5 Динамо М 45 26 19 59
6 Спартак 46 21 25 49
7 Витязь 45 20 25 48
8 Северсталь 45 18 27 46
9 Динамо Мн 47 18 29 45
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 44 5 39 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 45 28 17 62
2 Металлург 46 27 19 60
3 Авангард 45 27 18 58
4 Сибирь 47 27 20 57
5 Сал. Юлаев 45 23 22 55
6 Адмирал 46 25 21 55
7 Ак Барс 45 22 23 51
8 Барыс 46 21 25 45
9 Трактор 46 19 27 44
10 Амур 45 18 27 42
11 Нефтехимик 45 19 26 41
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 10:00
Амур – Динамо Мн
 1 : 4
3.01 14:00
Барыс – Металлург
 3 : 2
3.01 14:30
Автомобилист – Авангард
 - : -
3.01 17:00
Торпедо – Сочи
 - : -
3.01 17:00
Витязь – Куньлунь
 - : -
3.01 18:00
ЦСКА – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости