Экс-тренер «Локомотива» и «Авангарда» заразился коронавирусом

Бывший главный тренер «Локомотива» Майк Пелино заразился коронавирусом. Об этом сообщил Twitter «Авангарда», в котором он ранее работал ассистентом. Как отмечается, коронавирус также диагностирован у супруги 60-летнего специалиста.

— Желаем Майклу и его семье здоровья, наших болельщиков призываем быть внимательнее. Не паникуйте, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь в самоизоляции. Здоровья, — отмечается в сообщении.

Напомним, почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 704 095 человек. Умерших — 33 509, выздоровевших — 148 824. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.