Экс-тренер «Ак Барса» Зубов не считает, что легионеры улучшили бы положение казанцев
Экс-тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился мнением об игре казанского клуба в этом сезоне КХЛ.
«Не знаю, существуют в реальности там группировки или нет, но могу точно сказать, легионеры в данном случае не панацея от всех бед. Ведь они такие же люди, как и наши ребята, со своими качествами, целями и задачами. Помню, в «Локомотиве» у нас иностранцы очень сильно мутили воду, а в том же «Ак Барсе» с этим, наоборот, все было нормально. Так что легионер легионеру рознь. И я бы не стал утверждать, что ошибка казанского клуба именно в том, что он не взял в состав иностранцев. Да, возможно, в данной ситуации подписание 1-2 легионеров стало бы какой-то встряской. Утверждать не могу, так как не нахожусь в коллективе. Но, во-первых, есть ли там еще место под потолком зарплат, а во-вторых, кого можно найти в середине сезона, да еще и в такой непростой политической ситуации?» — цитирует Зубова Betonmobile.ru.
«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 29 матчах. Казанцы потерпели 17 поражений в нынешнем сезоне.
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