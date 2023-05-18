Экс-президент ИИХФ Рене Фазель возглавит судейский экспертный комитет КХЛ

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель возглавит Комитет по обеспечению контроля качества судейства, сообщает пресс-служба КХЛ.

Решение о создании Комитета было принято на заседании Совета директоров КХЛ 13 апреля 2023 года.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. В 2021 году швейцарец покинул свой пост.