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Сушинский объяснил преимуществе «Авангарда» над «Металлургом» в плей-офф КХЛ

Экс-президент «Авангарда» объяснил преимуществе омской команды над «Металлургом» в плей-офф КХЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский объяснил преимуществе омской команды над «Металлургом» в первых матчах серии плей-офф КХЛ.

«Система Боба Хартли в «Авангарде» работает, — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru. — Она просто не может не работать, ведь его игроки готовы к такому хоккею, они весь сезон в него играли — в хоккей плей-офф. Поэтому им и легче. Хороший настрой, вкупе с хорошей реализацией большинства делают свое дело. Вот залог успеха! А то, что во втором матче «Металлург» бросился в погоню, так это из-за того, что игроки омской команды расслабились, когда повели 6:1. Ведь в памяти еще была первая встреча серии, когда дело закончилось полным разгромом. Они просто не ожидали, что «Магнитка» еще может встрепенуться. Но зато получилась интрига, а что еще нужно зрителям? Им, конечно, хоккей с большим количеством заброшенных шайб интереснее».

Также экс-президент омского клуба высказался о вратарской позиции «Металлурга» и о нападающих магнитогорской команды.

«Первая серия плей-офф в исполнении Василия Кошечкина была хороша, а вот вторая получается, скажем так, не очень. Что же касается креативных нападающих «Магнитки», то они почему-то вместо того, чтобы забрасывать шайбы, принялись бегать, толкаться и втыкаться в соперника по поводу и без. Но, во-первых, они это не умеют, а, во-вторых, против «Авангарда» это бессмысленно — такой хоккей это как раз его стезя. Нужны же голы, нужно играть в хоккей. Понятно, что без силовой борьбы в плей-офф никуда, но не через перебор же ее. Вот и результат — «Металлург» начал забивать только когда омская команда расслабилась», — сказал он.

Напомним, что счет в серии 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 22 марта в Балашихе.

Источник: https://betonmobile.ru/sushinskiy-schitaet-chto-avangard-vyiigryivaet-iz-za-sistemyi-hartli-a-magnitka-igraet-ne-v-svoy-hokkey
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
1 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
5. СКА - Спартак
0 - 0
1 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
3 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
1 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
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Спартак – СКА
 - : -
22.03 19:30
Авангард – Металлург
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