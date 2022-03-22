Сушинский объяснил преимуществе «Авангарда» над «Металлургом» в плей-офф КХЛ
Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский объяснил преимуществе омской команды над «Металлургом» в первых матчах серии плей-офф КХЛ.
«Система Боба Хартли в «Авангарде» работает, — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru. — Она просто не может не работать, ведь его игроки готовы к такому хоккею, они весь сезон в него играли — в хоккей плей-офф. Поэтому им и легче. Хороший настрой, вкупе с хорошей реализацией большинства делают свое дело. Вот залог успеха! А то, что во втором матче «Металлург» бросился в погоню, так это из-за того, что игроки омской команды расслабились, когда повели 6:1. Ведь в памяти еще была первая встреча серии, когда дело закончилось полным разгромом. Они просто не ожидали, что «Магнитка» еще может встрепенуться. Но зато получилась интрига, а что еще нужно зрителям? Им, конечно, хоккей с большим количеством заброшенных шайб интереснее».
Также экс-президент омского клуба высказался о вратарской позиции «Металлурга» и о нападающих магнитогорской команды.
«Первая серия плей-офф в исполнении Василия Кошечкина была хороша, а вот вторая получается, скажем так, не очень. Что же касается креативных нападающих «Магнитки», то они почему-то вместо того, чтобы забрасывать шайбы, принялись бегать, толкаться и втыкаться в соперника по поводу и без. Но, во-первых, они это не умеют, а, во-вторых, против «Авангарда» это бессмысленно — такой хоккей это как раз его стезя. Нужны же голы, нужно играть в хоккей. Понятно, что без силовой борьбы в плей-офф никуда, но не через перебор же ее. Вот и результат — «Металлург» начал забивать только когда омская команда расслабилась», — сказал он.
Напомним, что счет в серии 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 22 марта в Балашихе.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|1 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|22.03
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -
|22.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|- : -