Сушинский объяснил преимуществе «Авангарда» над «Металлургом» в плей-офф КХЛ

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский объяснил преимуществе омской команды над «Металлургом» в первых матчах серии плей-офф КХЛ.

«Система Боба Хартли в «Авангарде» работает, — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru. — Она просто не может не работать, ведь его игроки готовы к такому хоккею, они весь сезон в него играли — в хоккей плей-офф. Поэтому им и легче. Хороший настрой, вкупе с хорошей реализацией большинства делают свое дело. Вот залог успеха! А то, что во втором матче «Металлург» бросился в погоню, так это из-за того, что игроки омской команды расслабились, когда повели 6:1. Ведь в памяти еще была первая встреча серии, когда дело закончилось полным разгромом. Они просто не ожидали, что «Магнитка» еще может встрепенуться. Но зато получилась интрига, а что еще нужно зрителям? Им, конечно, хоккей с большим количеством заброшенных шайб интереснее».

Также экс-президент омского клуба высказался о вратарской позиции «Металлурга» и о нападающих магнитогорской команды.

«Первая серия плей-офф в исполнении Василия Кошечкина была хороша, а вот вторая получается, скажем так, не очень. Что же касается креативных нападающих «Магнитки», то они почему-то вместо того, чтобы забрасывать шайбы, принялись бегать, толкаться и втыкаться в соперника по поводу и без. Но, во-первых, они это не умеют, а, во-вторых, против «Авангарда» это бессмысленно — такой хоккей это как раз его стезя. Нужны же голы, нужно играть в хоккей. Понятно, что без силовой борьбы в плей-офф никуда, но не через перебор же ее. Вот и результат — «Металлург» начал забивать только когда омская команда расслабилась», — сказал он.

Напомним, что счет в серии 2-0 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 22 марта в Балашихе.