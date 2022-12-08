Экс-председатель совета директоров рижского «Динамо» скончался в возрасте 76 лет
Бывший председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис скончался в возрасте 76 лет, сообщает Delfi.lv.
Савицкис также занимал пост президента Латвийского теннисного союза. Прощание с бизнесменом пройдет 17 декабря.
Рижское «Динамо» выступало в КХЛ с 2008 по 2022 год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|40
|32
|8
|67
|2
|Локомотив
|39
|24
|15
|54
|3
|ЦСКА
|38
|24
|14
|53
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|Динамо М
|39
|20
|19
|47
|6
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|7
|Динамо Мн
|39
|17
|22
|42
|8
|Витязь
|39
|17
|22
|42
|9
|Северсталь
|39
|14
|25
|37
|10
|Куньлунь
|40
|13
|27
|30
|11
|Сочи
|37
|5
|32
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|38
|27
|11
|57
|2
|Металлург
|38
|24
|14
|52
|3
|Сибирь
|41
|24
|17
|51
|4
|Сал. Юлаев
|38
|20
|18
|47
|5
|Адмирал
|39
|21
|18
|47
|6
|Авангард
|38
|21
|17
|45
|7
|Ак Барс
|38
|17
|21
|41
|8
|Амур
|37
|16
|21
|38
|9
|Барыс
|40
|17
|23
|37
|10
|Трактор
|40
|15
|25
|35
|11
|Нефтехимик
|38
|16
|22
|33
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
|8.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|- : -
|8.12
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|8.12
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|8.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь
|- : -
|8.12
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|8.12
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|8.12
|19:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
|8.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
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