Экс-председатель совета директоров рижского «Динамо» скончался в возрасте 76 лет

Бывший председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис скончался в возрасте 76 лет, сообщает Delfi.lv.

Савицкис также занимал пост президента Латвийского теннисного союза. Прощание с бизнесменом пройдет 17 декабря.

Рижское «Динамо» выступало в КХЛ с 2008 по 2022 год.