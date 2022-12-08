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Сегодня, 11:31

Экс-председатель совета директоров рижского «Динамо» скончался в возрасте 76 лет

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис скончался в возрасте 76 лет, сообщает Delfi.lv.

Савицкис также занимал пост президента Латвийского теннисного союза. Прощание с бизнесменом пройдет 17 декабря.

Рижское «Динамо» выступало в КХЛ с 2008 по 2022 год.

Источник: https://rus.delfi.lv/biznes/bnews/skonchalsya-biznesmen-yuris-savickis.d?id=55016446
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ХК Динамо (Рига)
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