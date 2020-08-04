Экс-одноклубник Овечкина перешел в ЦСКА. Армейцы объявили о подписании Лайпсика

Нападающий Брэндон Лайпсик стал игроком ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее хоккеист выступал за «Вашингтон». Контракт рассчитан на один год.

?Брендан Лайпсик стал игроком ЦСКА?



Хоккеист подписал однолетний контракт с армейским клубом.https://t.co/uu6gEMC0bH pic.twitter.com/oZowGMZftG — ХК ЦСКА Москва (@hccska) August 4, 2020

В сезоне НХЛ-2019/20 26-летний канадец провел за «Вашингтон» 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 11 очков (3 шайбы и 8 результативных передач).

Всего в НХЛ экс-одноклубник Александра Овечкина сыграл 187 матчей за «Торонто», «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон», в которых набрал 59 очков (16+43).

В cезоне-2012/13 Лайпсик стал лучшим бомбардиром Канадской хоккейной лиги в составе команды «Портленд Винтерхокс», набрав 120 очков в 68 матчах (49+71). Также нападающий в составе сборной Западной хоккейной лиги играл в Cуперсерии против молодежной сборной России в сезоне-2010/11.