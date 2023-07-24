Экс-нападающий «Виннипега» Космачук подписал контракт с «Ладой»

«Лада» объявила о подписании контракта с канадским нападающим Скоттом Космачуком.

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне Космачук выступал за финский ТПС. На его счету 17 (9+8) очков в 29 матчах за команду. В сезоне-2015/16 канадец играл за «Виннипег» в НХЛ, отметившись тремя голевыми передачами в 8 играх.