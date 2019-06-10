Экс-нападающий "Спартака" Юрий Борисов скончался в возрасте 80 лет

Бывший нападающий "Спартака" Юрий Борисов ушел из жизни на 81-м году жизни, информирует официальный сайт красно-белых.

Борисов в составе "Спартака" становился двукратным чемпионом СССР (1967, 1969), трехкратным серебряным призером (1965, 1966, 1968) и двукратным бронзовым призером (1963, 1964).

– После окончания профессиональной карьеры Юрий Викторович долгие годы трудился тренером в спартаковской школе, подготовив за это время многих известных хоккеистов – Александра Селиванова, Илью Ковальчука, Игоря Князева, Михаила Иванова, Дмитрия Семина и многих других. Память о Юрии Борисове навсегда сохранится в наших сердцах, – написано в заявлении пресс-службы "Спартака".

Все о КХЛ – здесь