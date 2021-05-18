Экс-нападающий «Северстали» Грачев подал заявление в полицию из-за изнасилования

Экс-нападающий «Северстали» Герман Грачев, выступающий за «Горняк», подал заявление в полицию о том, что его изнасиловали, сделали видеозапись и теперь вымогают 1,5 миллиона рублей, чтобы видео не попало в публичный доступ. Об этом сообщает «Экспресс газета».

По информации источника, 21-летний хоккеист утверждает, что в ноябре 2016 года Артем Малухин вывез его на машине в лесополосу под Череповцом и там, угрожая ножом, четыре раза принудил к половому акту, снимая все на телефон. По версии Грачева, впоследствии Малухин шантажировал хоккеиста компроматом и требовал деньги, в результате чего спортсмен в общей сложности выплатил Малухину 1,5 миллиона рублей.

По словам адвоката подозреваемого, однажды хоккеист заявил, что положительно относится к однополой любви. Тогда Малухин достал телефон и снял этот разговор на видео и сказал, что хотел пошутить над другом. После одного из таких признаний Грачев снял штаны. Весь процесс, по словам Малухина, его партнер снял на телефон.

Адвокат защиты также сообщил, что Малухин предложил хоккеисту расстаться после того, как у Грачева появилась девушка. Из-за этого спортсмен организовал нападение на подозреваемого, а после расплакался и попросил не бросать его, признавшись, что девушка ему нужна для прикрытия.