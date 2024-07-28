Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:02

Тимкин — о поиске нового клуба: «Тренируюсь, не опускаю руки. В любой момент буду готов»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» прокомментировал поиск новой команды в межсезонье.

— Вы сейчас без контракта. Какие мысли о будущем? Есть предложения от команд КХЛ?

— Пока предложений нет. Агент работает над этим. Пока никаких новостей дать не могу.

— Есть четкая уверенность, что хотите дальше продолжать карьеру?

— Да. Силы и желание еще есть. Хочется поиграть. Мне еще не так много лет.

— В межсезонье много опытных хоккеистов остались без работы. Чем можете это объяснить?

— Не знаю. Молодежь растет, этим могу объяснить.

— Для вас в межсезонье сложилась нетипичная ситуация: обычно в это время вы всегда знаете, в какой команде будете играть.

— Все когда-то происходит в первый раз. Через это надо тоже пройти. Я готов ко всему.

— В «Салавате Юлаеве» вам просто не предложили новый контракт?

— Да. Никаких объяснений от руководства больше не было.

— Готовы к тому, что придется ждать контракт до дедлайна?

— Я сейчас тренируюсь, не опускаю руки. В любой момент буду готов. Сейчас тренируюсь в Магнитогорске персонально с тренером, выхожу на лед. Скоро хочу поехать в Москву в лагерь к агенту.

33-летний Тимкин в сезоне-2023/24 провел 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ и 4 в плей-офф турнира. На счету форварда 7 очков (5+2). «Салават Юлаев» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив в серии «Трактору» (2:4).

Евгений Тимкин
КХЛ
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Компания из США отзовет рекламу с Олимпиады после пародии на «Тайную вечерю»
Теннисный турнир на Олимпийских играх продолжится 28 июля
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Видеоподборка основных моментов открытия ОИ-2024 удалена с официальных ресурсов
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обладатель Кубка Гагарин Киселевич подписал контракт с «Нефтехимиком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости