Тимкин — о поиске нового клуба: «Тренируюсь, не опускаю руки. В любой момент буду готов»
Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» прокомментировал поиск новой команды в межсезонье.
— Вы сейчас без контракта. Какие мысли о будущем? Есть предложения от команд КХЛ?
— Пока предложений нет. Агент работает над этим. Пока никаких новостей дать не могу.
— Есть четкая уверенность, что хотите дальше продолжать карьеру?
— Да. Силы и желание еще есть. Хочется поиграть. Мне еще не так много лет.
— В межсезонье много опытных хоккеистов остались без работы. Чем можете это объяснить?
— Не знаю. Молодежь растет, этим могу объяснить.
— Для вас в межсезонье сложилась нетипичная ситуация: обычно в это время вы всегда знаете, в какой команде будете играть.
— Все когда-то происходит в первый раз. Через это надо тоже пройти. Я готов ко всему.
— В «Салавате Юлаеве» вам просто не предложили новый контракт?
— Да. Никаких объяснений от руководства больше не было.
— Готовы к тому, что придется ждать контракт до дедлайна?
— Я сейчас тренируюсь, не опускаю руки. В любой момент буду готов. Сейчас тренируюсь в Магнитогорске персонально с тренером, выхожу на лед. Скоро хочу поехать в Москву в лагерь к агенту.
33-летний Тимкин в сезоне-2023/24 провел 33 матча в регулярном чемпионате КХЛ и 4 в плей-офф турнира. На счету форварда 7 очков (5+2). «Салават Юлаев» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив в серии «Трактору» (2:4).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -