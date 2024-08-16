Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Шмелев перешел в «Адмирал»

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Сергей Шмелев подписал контракт с «Адмиралом», сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2024/25.

В конце июля о расторжении контракта со Шмелевым объявил «Салават Юлаев». Форвард выступал за уфимцев с 2021 года. В прошедшем сезоне он набрал 27 (6+21) очков в регулярном чемпионате КХЛ. Также на его счету одна голевая передача в трех играх плей-офф.