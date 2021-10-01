Экс-нападающий ЦСКА Попугаев стал пранкером: «Как бы сказал отец, решил попробовать себя в клоунской теме»

Бывший нападающий ЦСКА, «Амура» и «Нефтехимика» Никита Попугаев рассказал о решении стать пранкером и начать снимать розыгрыши.

— Уже появилось понимание, чем будете заниматься дальше? Судя по инстаграму, вы ушли в пранки.

— Да, как уже все поняли, решил себя попробовать в блогерской теме. Как бы сказал отец, в клоунской (смеется). В основном буду снимать пранки, смотреть на реакцию людей. При этом некоторые ролики будут в лайв-формате.

— Сейчас ведь полно пранкеров. Кто больше всего нравится?

— Лучшие ролики будут только у одного человека — @npopugaev. И равняться на кого-то не стану! Делаю то, что нравится!