Экс-капитан «Северстали» Шинин рассказал, как оставил деньги судьям под подушкой

Экс-капитан «Северстали» Александр Шинин в интервью «СЭ» рассказал о попытке передать деньги судьям перед важным для череповецкой команды матчем.

— Быть капитаном — это масса непривычных обязанностей?

— О, вспомнил историю. Нам очень сильно надо было выигрывать в Череповце у кого-то. Я был капитаном. Команда валилась, а необходимо попадать в плей-офф. Я как капитан говорю: «Так, пацаны. Собираем деньги!» Узнал у администратора, когда и куда приезжают судьи. Спрашиваю: как бы им передать?

— Ну и как это делается?

— Вот администратор меня научил: «Кладешь деньги под подушку. Если возьмут — то возьмут. Нет — значит, нет». Все сделал. Выходим играть — и рвем соперников. Никакие судьи нам не нужны!

— Что стало с деньгами?

— Узнаю, когда уехали, сразу поднимаюсь в номер. Шарю под подушкой. Пустота, — сказал Шинин в интервью «СЭ».

Шинин провел за «Северсталь» в общей сложности 10 лет. В 25 лет защитник стал капитаном череповецкой команды и на протяжении двух сезонов выводил ее на лед с капитанской нашивкой. В сезоне-2002/03 Шинин вместе с «Северсталью» завоевал серебро чемпионата России.