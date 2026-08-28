Экс-капитан «Северстали» Шинин рассказал, как оставил деньги судьям под подушкой
Экс-капитан «Северстали» Александр Шинин в интервью «СЭ» рассказал о попытке передать деньги судьям перед важным для череповецкой команды матчем.
— Быть капитаном — это масса непривычных обязанностей?
— О, вспомнил историю. Нам очень сильно надо было выигрывать в Череповце у кого-то. Я был капитаном. Команда валилась, а необходимо попадать в плей-офф. Я как капитан говорю: «Так, пацаны. Собираем деньги!» Узнал у администратора, когда и куда приезжают судьи. Спрашиваю: как бы им передать?
— Ну и как это делается?
— Вот администратор меня научил: «Кладешь деньги под подушку. Если возьмут — то возьмут. Нет — значит, нет». Все сделал. Выходим играть — и рвем соперников. Никакие судьи нам не нужны!
— Что стало с деньгами?
— Узнаю, когда уехали, сразу поднимаюсь в номер. Шарю под подушкой. Пустота, — сказал Шинин в интервью «СЭ».
Шинин провел за «Северсталь» в общей сложности 10 лет. В 25 лет защитник стал капитаном череповецкой команды и на протяжении двух сезонов выводил ее на лед с капитанской нашивкой. В сезоне-2002/03 Шинин вместе с «Северсталью» завоевал серебро чемпионата России.
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